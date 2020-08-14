高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁今晚舉辦選前之夜，黨內大咖接力站台力挺，前主席吳敦義助講時，提到自己時任高雄市長8年半以來的政績，感謝市民的栽培，而明天也要靠選民支持，讓李眉蓁當選， 讓高雄再成為偉大的城市。

吳敦義提到，自己今天到高雄是抱著感恩的心情，79年6月18日他承擔市長任務到87年，總計有8年半，任內完成南化水庫引水，改變高雄自來水水質，以及建設多所大學及公園等等政績。

吳敦義直說，一個偉大成功的城市，就決定在明天，呼籲民眾投下最神聖、可貴、最重要的一張票，老天也有眼睛停下雨了，希望大高雄永遠是了不起、偉大的城市，就讓李眉蓁當選。

前黨主席朱立倫站台時直說，明天正義的力量要出來支持李眉蓁，她擁有女性溫柔力量、媽媽的力量有愛心及年輕的力量有活力，雖然下雨了，但希望疼惜國民黨的力量一定要團結在一起，明天一定要把票給催出來，希望明天匯集成一股支持的暖流，請大家出來支持李眉蓁，「我們就有希望，就有機會成功」。

(中時 )