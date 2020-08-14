銜接北員林至台76東西向快速道路埔心交流道的員埔路，因事故頻傳成警方取締重點路段，彰化縣警局交通隊5月新設1支固定式測速照相桿，7月27日啟用至今半個多月，就取締612件超速和闖紅燈，若以每件1800元罰金計算，將可入帳逾110萬元。
員埔路去年8月底通車以來，前兩個月就曾發生死亡車禍，不到一年來，總計已發生52件車禍意外，造成3死、28傷；尤其是在三潭巷口處，接連有重大死傷事故，道路開通以來就一直是警方機動式測速照相強力取締重點，該路段速限為60公里，靠近埔心交流道路段，行車速限則為50公里。
彰化縣內原本有58處設置固定式測速照相桿，今年報廢一支，並在今年5月間陸續新設5支測照桿，原本共有34台測速照相機，今年再添購2台，由警方視勤務需求不定期更換至不同固定桿內。
另外4支新設固定桿位置分別在、員林市東彰路與員集路口、伸港鄉濱海路、鹿港鎮鹿和路、花壇鄉省道台1線中山路194.496k處，都屬於易肇事路段，7月底同步啟用，花壇鄉中山路固定桿也已取締86件違規。
交通隊長林世明強調，測速照相取締超速與闖紅燈，並非要搶錢、也沒有業績壓力，主要目的在於藉由科技執法，讓用路人心生警惕、減速慢行，全縣固定式測速桿位置都依法辦理公告於官網，前方100公尺處也都設置告示牌，呼籲用路人遵守行車速限，確保行車平安。
(中時 )
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