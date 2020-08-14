警方今年5月在員林市員埔路與三潭巷口新設一支固定式測速照相桿，7月27日啟用以來，截至8月12日已取締612件超速與闖紅燈等違規，將可為國庫入帳百萬。（謝瓊雲攝）

30米寬、雙向共4線道的員埔路通車將近1年，事故不斷，去年底三潭巷口路段就已被警方列為加強執法、機動式測速照相強力取締重點路段。（謝瓊雲攝）

員埔路新設照相桿取締員林往埔心方向的超速違規，警方依法在前方100公尺處設置告示牌。（謝瓊雲攝）

花壇鄉中山路豐田汽車服務廠外的固定桿，7月27日啟用以來也取締86件違規超速或闖紅燈。（謝瓊雲攝）

花壇鄉中山路豐田汽車服務廠外路段，是大彎道且車流量大，被警方認定為易肇事路段。（謝瓊雲攝）

銜接北員林至台76東西向快速道路埔心交流道的員埔路，因事故頻傳成警方取締重點路段，彰化縣警局交通隊5月新設1支固定式測速照相桿，7月27日啟用至今半個多月，就取締612件超速和闖紅燈，若以每件1800元罰金計算，將可入帳逾110萬元。

員埔路去年8月底通車以來，前兩個月就曾發生死亡車禍，不到一年來，總計已發生52件車禍意外，造成3死、28傷；尤其是在三潭巷口處，接連有重大死傷事故，道路開通以來就一直是警方機動式測速照相強力取締重點，該路段速限為60公里，靠近埔心交流道路段，行車速限則為50公里。

彰化縣內原本有58處設置固定式測速照相桿，今年報廢一支，並在今年5月間陸續新設5支測照桿，原本共有34台測速照相機，今年再添購2台，由警方視勤務需求不定期更換至不同固定桿內。

另外4支新設固定桿位置分別在、員林市東彰路與員集路口、伸港鄉濱海路、鹿港鎮鹿和路、花壇鄉省道台1線中山路194.496k處，都屬於易肇事路段，7月底同步啟用，花壇鄉中山路固定桿也已取締86件違規。

交通隊長林世明強調，測速照相取締超速與闖紅燈，並非要搶錢、也沒有業績壓力，主要目的在於藉由科技執法，讓用路人心生警惕、減速慢行，全縣固定式測速桿位置都依法辦理公告於官網，前方100公尺處也都設置告示牌，呼籲用路人遵守行車速限，確保行車平安。

(中時 )