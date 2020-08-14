時代力量立委陳椒華指出，設置在霧鹿部落的基地台，竟然就在霧鹿國小的大門前幾十公尺，根本是罔顧族人生命健康。（朱真楷攝）

霧鹿村反基地台自救會成員余俊輝說，基地台架設位置就在霧鹿國小大門前，嚴重影響族人生命健康，結果海端鄉公所與縣府互踢皮球，導致基地台迄今未改位置，讓他們不得不找立委幫忙發聲，希望別讓基地台繼續成為殺害族人的劊子手。（朱真楷攝）

手機基地台再度掀起致癌爭議。台東縣海端鄉霧鹿部落族人，昨與立委陳椒華召開記者會，控訴中華電信、遠傳及台哥大，在部落設置基地台後短短20年間，不到300人的部落竟有54人罹癌，34多人已往生，其中不乏血癌患者，但要求業者更改架設地點卻遲遲沒有下文，因而北上呼籲NCC介入。

昨天上午，7名霧鹿部落的族人北上立法院，控訴電信基地台發出的電磁波，導致社區罹癌率飆高，要求業者不該輕忽族人的生命健康。

霧鹿村反基地台自救會成員余俊輝指出，電信業者是在民國87年起在部落架設基地台，地點還選在霧鹿國小大門前10多公尺，爾後至今20多年，村內開始頻傳有人罹患癌症；由於人數過多，讓族人開始懷疑疾病是否與電磁波有關。

余俊輝表示，經以電磁波檢測儀測量，霧鹿國小內外的電磁波量測數據，最高落在每平方公尺9404微瓦，整個村內從二鄰至四鄰，也都在8000微瓦上下，讓族人是更加懷疑這是多數族人罹癌主因。

余俊輝指出，近年來族人頻頻要求海端鄉公所介入協調，要求業者更改基地台架設位置，公所卻都將責任推給台東縣政府；但當詢問縣府後，又推回給鄉公所，互踢皮球好幾年，他們真的快受了，才不得不找上立委幫忙發聲，希望別讓基地台繼續成為殺害族人的劊子手。

根據自救會統計罹癌資料顯示，霧鹿部落近年總計有54人罹癌，其中34人已往生；且其中有住在同一戶的族人，竟有7人罹癌，其中4人往生。此外，資料也不乏一戶當中有2人以上罹癌的狀況。

一家7人罹癌的余姓族人昨天也現身記者會，他說，家人在基地台設站後開始陸續得到癌症，一個一個走掉；現在每天看著基地台矗立在小學門口前，「心裡都覺得很難受，這麼危險的東西請務必要趕快搬走」。

時代力量立委陳椒華說，一個不到300人的部落，竟然超過50人罹癌，NCC、衛福部難道不曉得有這種事？族人陳情這麼多年了，怎麼到現在還無動於衷？

「她與部落抗爭者絕對不是反對基地台，而是設置的地點必須更改！」陳椒華強調，族人狀況讓她痛心不已，經測量也確認電磁波很高，加上基地台設置地竟在學校門前，根本是罔顧族人生命，要求NCC必須介入；同時，國家衛生研究院也有必要對部落進行病學調查，以維護族人健康。

(中時 )