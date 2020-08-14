衛生福利部八里療養院今（14）日於新北市中和區舉行「精神病人長期照顧服務中心」揭牌儀式。（葉書宏攝）

衛生福利部八里療養院今（14）日於新北市中和區舉行「精神病人長期照顧服務中心」揭牌儀式。（葉書宏攝）

衛生福利部八里療養院今（14）日於新北市中和區舉行「精神病人長期照顧服務中心」揭牌儀式。（葉書宏攝）

衛生福利部八里療養院今（14）日於新北市中和區舉行「精神病人長期照顧服務中心」揭牌儀式，衛生福利部長陳時中表示，國人平均餘命持續增加，精神病人亦面臨老化所需的長期照顧，融合於現行長期照顧服務架構及機制下規畫，提供更多精神病人長期照顧服務。

陳時中、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝、新北市衛生局長陳潤秋與立委江永昌、市議員金瑞龍、邱烽堯、張志豪助理等一同參加揭牌儀式，見證衛生福利部八里療養院新的精神病人長照服務的里程碑。

八里療養院院長張介信表示，依現行體制下精神疾病長期照顧常面臨困境包括：居住復健機構個案日漸老化但家屬拒絕病人返家照顧，降低復健機構有效周轉率、未有符合精神病人之特質之復能及長照服務、針對精神病人之提供長照服務之人力較為不足，極待培訓發展、精神病人之照顧者體力、情緒、經濟負荷等需求無法獲得滿足等。

八里療院承接「精神病人長期照顧服務中心」，期待藉此計畫所設立之中心搭配據點照護服務模式，鼓勵未來病人自醫療院所入院開始，即進行出院準備服務計畫，透由個案管理機制，進行個案評估、計畫及執行，並期待增加社區精神長期照顧資源，增進個案照護品質，更減緩照顧者之身心壓力負荷，增加家庭和諧融合，社會才能安居樂業。

職能治療科主任張自強於開幕時報告「精神病人長期照顧服務中心」的特色及成立精障長照據點的重要性，為來該據點將提供多元課程，包括：認知促進、延緩失能等，以了解個案的失能狀況與對日常生活的影響，並透過討論個別化的復能目標，藉由非藥物治療期望達到延緩失能並進而可以生活獨立。

此外，針對家屬照顧也提供支持服務課程，教導家屬學習如何善待自己，並了解現階段精神醫療資源，以期能降低照護負荷。結合該院的精神醫療與復健服務，提供個案自醫院到社區以無縫接軌照護服務模式，促使個案生活穩定性及社會參與，以達到延緩失能與生活獨立。

(中時 )