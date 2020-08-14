台中市議員李中14日偕同雙龍里長林坤泉前往模範市場探視徐姓與賴姓兩位高齡單親爸爸，與台中行善團協會一起動手清掃環境，致贈全新寢具與家庭生活用品物資，兩位單親爸爸十分開心，非常感謝愛心人士們讓他們的父親節願望成真。

李中說，住在模範市場二樓的徐姓與賴姓兩位單親爸爸高齡已八十幾歲，他在父親節當日前往探視，想要祝他們父親節快樂。

發現他們的居住環境雜亂，其中83歲的賴姓單親爸爸還與三十餘歲兒子相依為命。

兒子向李中表示，他希望能把居住環境變乾淨，當作父親節禮物送給辛苦的爸爸，但他真的不知道要怎麼才能做到；另一位高齡也已80歲、無力進行環境大掃除。

李中聞言後當下就決定要幫助他們實現願望，找到由張茗富團長率領的台中市行善團協會，由該團旗下的居家美清潔公司先派員前往勘查，約定今天早上清掃，並請環保局協助清運。

今日在林坤泉的陪同下，李中與台中行善團的幾位伙伴前往動手清掃，經過六個多小時的大掃除，兩位單親爸爸的居住環境不僅變得乾淨整齊，換上由團內善心人士集資購買的全新寢具與家具也讓房間煥然一新。

徐姓與賴姓兩位單親爸爸向李中以及台中行善團協會表達深深地謝意，也感謝今天到場的團員們，這麼多人無私的付出讓他們覺得幸福也很開心。

李中謝謝張團長能集結這麼多有愛心的人，讓沒有資源的貧困民眾可以願望成真，也期許行善團能補足政府社會照顧網不足之處，繼續幫助更多不在目前法律協助範圍的民眾，讓社會每個角落都和善美好。

(中時 )