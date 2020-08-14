長華（8070）將股票面額由每股10元變更為1元，新股預計於下週一（17日）掛牌交易，新股上市買賣參考價為每股19元，股票簡稱加註*改為「長華*」，代碼仍為「8070」。

為因應股票面額由每股 10 元變為1元，長華*已進行股票換發作業，14日為換發股票基準日，舊股已自8月6日至14日停止買賣，新股將於17日恢復上市交易，新股買賣參考價為每股19元，即舊股最後交易日（8 月 5 日）收盤價190元的10分之1。

長華*每股面額從10元變更為1元後，資本額仍維持6.39億元，惟股票流通在外股數變為原本的10倍，從6,387萬9,937股增加為6億3,879萬9,370股。在此情況下，股價、每股淨值及每股淨利則為原先的10分之1。但公司的獲利能力、經營績效及股東權益並不會受到影響。

此外，長華*2020年第2季合併財務報表已於日前經董事會承認通過，單季合併營收為41.16億元，年增率為14％；毛利率為14％，與前季及去年同期相較持平；歸屬於母公司業主淨利為2.24億元，比上季大增49％，主要是受惠於長華科技（長科*，6548）及易華電子（6552）等轉投資事業獲利成長所致；單季每股淨利為3.5元，累計上半年每股淨利為5.85元。

隨著時序進入第3季中，長華*預期代理業務持穩，且所有轉投資事業皆可望呈現盈餘，對於挹注母公司獲利將大有裨益，加上股利收益入帳，均有助於帶動長華*下半年獲利表現。

(工商 )