自行車大廠-美利達集團為搶攻全球高單價公路車市場，多年來深受專業車手喜愛的「REACTO銳克多」空氣動力型公路車（aero bike），第四代最新車款今（14）日首度在台正式亮相，而且一口氣發表6款造型搶眼的REACTO銳克多新車，讓與會者驚呼連連。

主持新車發表會的美利達集團副總經理鄭文祥表示，標榜超低風阻、追求極限速度的「aero bike空氣動力型公路車」，是近十年來最蓬勃發展、最受全球矚目的專業公路車系。美利達第一代REACTO銳克多在2011年問世，這次發表的大改款銳克多已經邁入第四代，而歷代的REACTO銳克多均獲歐洲專業媒體的極高評價，名列性能最頂尖的空氣動力車之列。

鄭文祥進一步指出，「aero bike」發展至今已到一個極為成熟的階段，美利達主張新一代的空氣動力車不應只停留在一味追求更低的風阻，而是要打造更符合騎士整體需求的「all-rounder全能型」空氣動力車。因此，除具備絕佳空氣動力性能的基本條件外，還要兼具整體騎乘舒適性、操控穩定性，還有aero bike最弱的爬坡性能等，這才是真正頂尖的新一代空力車。

美利達上半年未受疫情影響、逆勢大賺5.24元，獲利激增約五成，創下歷史新高！不過，鄭文祥坦言，美利達第三季開始受到疫情的影響，部分零件出現缺料問題，預料第四季就會改善、產能也會跟上來，期待下半年銷售成績再接再厲，未來持續透過美利達品牌，將台灣自行車品牌推向全世界。

(工商 )