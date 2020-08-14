二極體廠虹揚-KY（6573）公告7月營收1.37億元，約莫與六月持平，第二季合併營收約為3.9億元、年減17％。虹揚-KY表示，今年全球飽受疫情影響，大環境不佳，直至現在全球經貿仍處於不穩定的狀態，虹揚-KY深受影響。但自6月創下今年單月營收新高後，虹揚-KY於7月單月營收維持相同規模，僅較六月小跌0.05％，穩住公司營收的基本盤。

虹揚-KY發言人程御峰表示：「雖然目前的營收規模仍未達我們理想的狀況，但從這兩個月的表現來看，虹揚-KY至少已經在疫情的衝擊下穩住陣腳，其中七月份太陽能產品表現維持上月的水準，是最重要的關鍵。」

而虹揚-KY第二季財務報表業已公告，第二季營收合計3.9億元、年減17%，但較第一季成長26.2%，程御峰指出：「虹揚-KY第二季的表現如預期般比第一季好，不過仍有再成長的空間，我們目前還在持續努力，包括佈局歐洲市場、推廣新客戶，並持續推出新產品如Solar Module、MOSFET等等，其中MOSFET產品適用於各種無刷直流馬達產品應用，包括電動工具、無人空拍機、掃地機器人等，亦能應用於目前最夯的PD快充，與未來趨勢接軌。」

(工商 )