因全球在家工作與遠距教學推升個人電腦需求，並充分發揮全球通路布局與採購管理效益，威剛（3260）今年上半年營收表現及獲利能力明顯優於同業。威剛董事會（14）日通過2020年第二季財報，累計上半年營業利益達12.39億元，為歷年同期次高；稅後淨利為7.31億元，獲利較去年同期大幅躍進，年增192％，每股稅後淨利為3.32元。

同時，威剛第二季毛利率也較去年同期成長逾5個百分點為14.17％，單季營業淨利3.31億元，為近7年來同期高點；稅後淨利達2.81億元，年成長逾2倍，每股稅後淨利為1.2元。

威剛表示，第二季全球經濟活動仍受新冠肺炎疫情干擾，各地區防疫措施及消費者生活型態轉變都再再考驗企業營運彈性與經營能力。威剛藉著多元化的營運模式，讓公司在面對疫情的高度不確定性，整體績效仍領先同業。

威剛指出，第二季營收不僅逐月成長，固態硬碟（SSD）營收更屢創歷史新高，穩居公司第二大產品線。藉由近年深耕工控應用及電競產業，公司的營運績效已邁出穩健步伐，未來也將繼續布局電競、工控、車電、物聯網及5G應用相關商機，以持續提升公司獲利率為營運方針。

威剛今年上半年累計合併營收為147.08億元、年增22.36％，銷貨毛利27.64億元、年增136.4％，營業利益達12.39億元，稅前淨利9.96億元，稅後淨利7.31億元；歸屬母公司業主淨利為7.38億元，以加權平均股數2.22億股計算，上半年每股稅後淨利為3.32元。

第二季合併營收74.71億元，銷貨毛利10.59億元，稅前淨利3.71億元，稅後淨利為2.81億元；歸屬母公司業主淨利2.63億元，年增164.65％，每股稅後淨利1.2元。

(工商 )