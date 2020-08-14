為台灣引資，金管會再出招。金管會14日召開公司治理3.0公聽會，初步拍板2021年台灣將推出永續板市場，初步是綠色債券、社會債券及永續債券發行，未來再逐步掛上ESG指數及基金等，有助台灣吸引全球已逾30兆美元的永續投資資金。

同時，為提供投資人即時投資資訊，從2022年起，資本額逾100億元的上市櫃公司，要在年度結束後75天內公布年度自結財務數字，2023年是75天內公布會計師核閱過的年度財報。

且2023年時資本額100億元以上的上市櫃公司及金融保險業，要將獨立董事席次由現行1/5、至少2席，提升到1/3，最晚2026年要全數設置完成，強化董事會職能；現行76家可自辦股務的公司，亦鼓勵逐步委外辦理，增加中立性，集保公司並將每年查核認證，若不符標準的公司亦會被收回自辦權。

金管會主委黃天牧主持公聽會，並將公司治理3.0的三年計畫定位為「永續發展」，共五大面向在即強化董事會職能，提升企業永續價值；提高資訊透明度，促進永續經營；強化利害關係人溝通，營造良好互動管道；接軌國際規範，引導盡職治理；深化公司永續治理文化，提供多元化商品。

(工商 )