《用九柑仔店》電視劇改編自阮光民漫畫作品，2019年由華人創作與福斯傳媒集團共同製作，並於華視、三立、衛視中文台頻道播出，為首部台灣本土漫畫，頗具市場口碑聲量的一次成功改編作品。雙方將持續擴大延伸IP合作，由製作過舞台劇「三人行不行」、「莎姆雷特」的怡佳娛樂參與製作，預計2021年推出《用九柑仔店 劇場版》，將原著5集漫畫作品，改編成10集電視劇集後，再精煉成約120至150分鐘真人版劇場演出。

電視劇版男主角張軒睿，也是舞台劇版極力邀請的男主角人選之一，他表示「若時間允許，非常期待參與，最好是原班人員能再度飆戲」。他表示，一聽到將推出舞台劇相當興奮，好故事透過不同方式，被更多人看見，但舞台劇和電視劇的演出方式很不同，若有幸參與，一定要戰戰兢兢的帶給觀眾不一樣的表現，「舞台劇不能NG不能重來，隨時要在最佳狀態，會是很不一樣的挑戰和體驗。」

遠流出版公司表示，對合作團隊有信心且樂觀其成，原著漫畫家阮光民也表示，柑仔店其實原本就是每天進行式的舞台劇，聽到要跨界舞台劇，本人除了興奮外又驚覺「好像很合理」，腦子開始浮現台上演員跟觀眾近距離的畫面，「勇伯坐在輪椅上飆車邊幹譙的時候，有可能就會被口水噴到。舞台劇就是躺著也會中槍，怎麼閃都會被掃到颱風尾。但只要大家能在一個場域一起喜怒哀樂就是最溫馨的。」

電視劇《用九柑仔店》改編自漫畫，2021年將推出舞台劇版。（三立提供）

電視劇《用九柑仔店》男主角張軒睿期待有機會演出舞台劇版。（三立提供）

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