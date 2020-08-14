屏東縣枋寮常見牛隻閒晃，枋寮分局石光派出所警方昨夜獲報，有牛群在新埤大橋橋中央漫步，由於該處道路筆直，加上半夜車速快，警方唯恐發生交通事故，派出被封為「警界林依晨」的女警方思涵到場，她淡定地將警車打橫阻止4隻牛前進，並以手勢加吹哨緩緩引導至路旁，單槍匹馬解決「牛群佔橋」危機。

警方表示，特考班107期畢業的方思涵（25歲），今年1月從警校畢業，隨即被分發至枋寮分局石光派出所，由於外表甜美，長相酷似藝人林依晨和柯佳嬿的綜合體，同期同學私下封她為「警界林依晨」或「警界柯佳嬿」。

方思涵昨值深夜勤，派出所接獲民眾報案，指新埤大橋上有4頭牛兒併排散步，幾乎要把整個道路給堵塞，除此之外還成群結隊逆向而來，若放任牛隻繼續在柏油路上將有可能發生車禍，方思涵立即駕巡邏車到場處理。

4頭牛隻半夜在新埤大橋上閒晃，所幸警方及時解圍。（圖／警方提供）

方思涵先將巡邏車打橫阻止牛群前進，不料悠哉的牛群以橫向併排隊形一路前進並越過巡邏車，但她淡定機警立刻拎起指揮棒，在牛群外側以手勢指揮加上哨音配合，緩緩地將牛群引導至路旁並驅離到河堤旁的產業道路，成功解危。

警方隨後通知牛主人到場，研判原本在溪邊的牛隻因為下雨溪水暴漲，才自行漫步至道路上，警方告誡牛主人要看好牛隻，以免發生交通事故。

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(中時新聞網)