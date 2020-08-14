渡哲也（本名：渡瀨道彥）是日本60年代知名青春電影男星，曾演出《東京流亡者》、《大都會》、《西部警察》等多部經典影視作品，對日本演藝圈的傑出貢獻更讓他在2005年獲頒紫綬褒章肯定，今日被證實他在本月10號因肺炎逝世，享壽78歲。

據ETtoday報導，身染肺炎的渡哲也，直到今年6月還在家中拍攝廣告，本月10號在家人的陪伴下安詳離世，而6月拍攝的這支廣告也成為他精采人生的最後遺作。

渡哲也隸屬于石原裕次郎創立的石原軍團，渡哲也為第二代社長，目前石原軍團旗下的藝人主要有神田正輝、館廣、徳重聰等人，前陣子石原軍團才宣佈將在明年1月解散。

而渡哲也的弟弟也是知名演員渡瀨恒彥，兩人各自在演藝圈闖出一片天，2011年還在電視劇《歸鄉》同框飾演兄弟，引發話題。渡瀨恒彥2017年因膽囊癌併發多器官衰竭，於醫院逝世，享壽72歲。

(中時新聞網)