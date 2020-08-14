美國總統川普8月6 日簽署行政命令，宣布45天後禁止美企與抖音海外版TikTok與海外版微信（WeChat）母公司進行交易，恐怕導致美國智慧機龍頭蘋果也必須在海外市場下架微信，影響iPhone銷量，連同影響蘋果最大代工廠鴻海集團(富士康)。對此，柯克蘭資本（Kirkland Capital）董事長楊應超表示，就算蘋果真的受到影響，也有辦法從其他客戶訂單補回來。

有地表最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤先前分析，若以最悲觀情況來看，也就是美國加上海外市場的App Store都移除微信，導致大陸市場放棄購買iPhone，恐怕會iPhone年出貨量分別衰退5~30%與3~6%，AirPods、iPad、Apple Watch以及 Mac的年出貨量將下修15~25%。

鴻海12日公布2020年第二季財報，合併營收1.12兆元，季增達21.44％、年減2.71％，創同期次高，加上業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利228.8億元，季增近9.98倍、年增達34.17％，創近5年同期高點，每股盈餘（EPS）1.65元，優於首季0.15元及去年同期1.23元。

不過，上半年營運受到新冠肺炎疫情衝擊，仍呈現「3率3降」，H1歸屬母公司稅後淨利249.64億元、年減32.31％，降至同期新低，每股盈餘1.8元。

至於4大產品狀況，雲端網路產品占30％、電腦終端產品占27％、元件及其他產品占7％，符合市場預期，消費暨智能產品占36%，雖較去年同期明顯衰退，卻也較前一季明顯提升，打消衰退預期。

面對鴻海Q2好表現，楊應超接受《CNBC》專訪表示，「這是非常好的結果」。至於川普政府的微信禁令，楊應超解釋，儘管存在風險，但如果大陸消費者不購買iPhone，很可能會轉買華為、小米或Oppo等大陸手機品牌，但而這些廠商也都是富士康的客戶。楊應超指出，富士康可能會稍微損失來自iPhone的訂單，但他們可以從其他非iPhone客戶那裡獲得收益。

楊應超表示，富士康在德州、印第安納州與加州設有辦事處，至於富士康在美國第一間代工廠所位在的威州，則是引起過一些投資爭議。富士康還在巴西、捷克以及馬來西亞都設有代工廠。據《路透》報導，鴻海集團上月才投入10億美元在印度擴大產能。

雖然大陸勞動成本低廉，但在陸美對抗層級持續提升，富士康有必要讓生產線更加多元化。鴻海董事長劉揚偉表示，雖然大陸仍對鴻海製造有一席之地，但各國都有自己的製造鏈生態，大陸作為「世界工廠」日子已經過去。

楊應超提醒，雖然不斷強調把生產線單押在同一個市場的風險，但大陸仍是許多產品開發的主要來源，許多最終組裝可能在其他國家進行。

(中時新聞網)