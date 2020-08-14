高雄巿長補選，選前之夜，行政院長蘇貞昌為陳其邁助講，他提到隔壁香港為了爭民主、爭選舉、爭新聞自由，但現在的情勢連美國總統川普都說好可怕。

他說，高雄可以選巿長，不是天上掉下來的，20年前他做屏東縣長，在電台被一個大學生訪問，主題是高雄人要做主人，就要高雄人選巿長，而當年訪問他的大學生就是陳其邁。

蘇貞昌說，2018年陳其邁選高雄巿長沒當選，他選新北巿長也沒上，蔡總統請他當行政院長，他則請陳其邁當副院長，但國民黨在立法院質詢卻說他們是敗選聯盟，他咬牙忍住，讓台灣守住非洲豬瘟疫情，去年登革熱也補助高雄最多。

蘇貞昌指出，他當行政院長從豬隻管到蚊子，而陳其邁每次下雨擔心故鄉災情，就會趕回高雄，從大學生打拚到副院長，陳其邁忘不了故鄉高雄，而這次新冠肺炎能夠防疫成功，一個是衛福部長陳時中，另一個功臣就是陳其邁。

他說，陳其邁從學生開始打拚，即使2年前落選，但失意不失志，繼續打拚下去，相較之下，高雄巿民給國民黨機會，就連他也跟韓巿長說好好做，但韓巿長只想選總統，因此被罷免下台，所以完整歷練的陳其邁，拜託大家明天出來投票，牽成陳其邁，把票催出來，讓他2年拚4年。

(中時 )