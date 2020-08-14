明(15日)天就是高雄市長補選日了，今(14日)天各陣營皆全力衝刺，而晚間選前之夜，有不少民眾都到高雄參與盛事。其中，過去每場韓國瑜造勢都有到場的「鋼鐵韓粉」四叉貓也不例外，他今在臉書提到，自己到李眉蓁選前之夜造勢現場算椅子數量，結果擺出來的椅子約12101張。

韓國瑜是否現身選前之夜，成為近日各界關注焦點。而他本人則是在臉書證實，將和幾位志同道合的夥伴們一同到高雄，為參與高雄市長補選的李眉蓁議員加油打氣，也邀請所有支持我們的好朋友一同來現場，大家團結一心、一起加油。

四叉貓在臉書表示，這是他第60場參加韓國瑜活動，而李眉蓁造勢現場的椅子數量，擺出來的椅子約12101張，沒擺出的椅子約2700張；另外，他也在PTT上解說計算的椅子數量，分別是舞台前右側：90*43=3870、舞台後右側：45*52=2340、舞台前左側：20*37=740、舞台後左側：49*16=784、後半區之一：71*28=1988、後半區之二：57*31=1767、後半區之三：36*18=64836*18=648，總數：3870+2340+740+748+1988+1767+648=12101張椅子，另外後面還有九籠椅子沒排。

而四叉貓貼文曝光後，不少網友則紛紛留言表示，「椅子精算師上線中」、「四叉貓超敬業」、「韓粉你好，記得要在附近多多消費」、「韓導今晚又要夜襲高雄了」。

(中時新聞網)