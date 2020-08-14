和碩科技宣布收購已上市的子公司鎧勝，採取買回全部流通在外的股份後予以下市，稱為「私有化」行動。中華信評今（14）日指出，和碩科技擁有相對強健的財務結構，帳上現金部位充裕，預計以新台幣145億元收購鎧勝剩餘股權並予以下市，將不會大幅削弱和碩科技的財務槓桿。

中華信評授與和碩科技的長、短期發行體評等等級為twAA-／twA-1+，評等展望負向。鎧勝並沒有個別的發行人評等。

和碩科技宣布此次交易總金額約為新台幣145億元，中華信評指出，相較於該公司截至2020年3月底時，帳上有新台幣1,730億元的現金餘額，和碩在2020年至2021年的績效表現，將受惠於其主要客戶新產品發布而改善。以調整後的基礎來看，和碩及至2020年3月31日前12個月為止的借款對EBITDA比將維持在極低的0.1倍，且中華信評估計，下市計劃對和碩的借款對EBITDA比上升幅度將不超過0.5倍。

針對此次交易，和碩預計於2021年初完成，中華信評分析師許立德指出，鎧勝下市的計畫對於和碩的營運地位，不會造成立即的影響，反而可能會因鎧勝與和碩集團的整合程度提高，進而提升雙方長期的營運效率。

評等機構授與和碩科技的信用評等中，評等展望為負向，中華信評對此特別解釋，這是反映該公司在未來一至二年內恢復其獲利能力，仍有其不確定性。許立德指出，和碩在恢復獲利能力時面臨的巨大挑戰，來自智慧型手機的前景，如利潤率持續面臨壓力、價格競爭激烈、手機需求疲弱、成本因工資上漲及分散生產據點而攀升等，而作為主要子公司的鎧勝，績效表現亦顯得疲弱。

(工商 )