東森綜合台新型態「練愛」旅遊節目《我們練愛吧》，今晚播出林哲熹與曾沛慈的「練愛旅程」下集，節目一開始，在經過第一天緊密的相處後，林哲熹整個人放更開，因為忘記帶充電線，跑到曾沛慈房間借，一打開門聞到整間的香氣，對著曾沛慈說：「我想跟妳借下半輩子的幸福。」曾沛慈也配合的回說：「就讓我用充電線好好地綁住你。」

練愛旅程的其中一站，來到野生動物園，兩人遇到了一群正在吵架的狒狒，完全不想理睬他們，為了吸引狒狒們的注意，兩人異想天開的學牠們吵架，但完全沒有得到任何關愛眼神。

為了讓林哲熹、曾沛慈有更多甜蜜的互動，製作單位安排了客家擂茶冰沙體驗活動，沒想到兩人卻一直用客家話對談，整場笑到不行，尤其是在講「麻糬」的客家話（粢粑，音：ㄗ ㄅㄚ）時，因為諧音很像台語不雅的文字，讓兩人頻頻笑場！浪漫的體驗又秒變搞笑活動，令製作單位頻頻搖頭。

旅程最後一站，來到了新竹傳說中的網美聖地「香山濕地」，希望在這樣的氛圍下，能讓兩位真誠地說出對彼此的感覺。結果一到現場，迎面而來的風勢，把林哲熹和曾沛慈的頭髮吹得亂七八糟，林哲熹還能樂天的笑說：「這就是巨星出場的氣勢，風超狂、很氣派！」另曾沛慈傻眼說：「這樣的風，是要讓女明星難堪吧！」節目最後，兩人是否會說出對彼此的戀愛忠告呢？更多精采的節目內容，敬請鎖定東森綜合台《我們練愛吧》，每週五晚間十點播出。

(中時 )