高雄市長補選選前最後一天，柯P持續陪吳益政掃街，同時民眾黨還有其他車隊「六路齊發」力挺吳益政。晚間吳益政和柯P抵達位於高雄三多四路上的意誠堂關帝廟，被問到為何不辦選前之夜時，吳益政表示，他覺得支持者在家打電話拉票更實際，而且選前的造勢場合更像是同溫層在取暖。

吳益政表示，選舉是越久越有信心，選民給的回應超乎想像，支持者本來都以為比較多年輕人，但也有好多六十幾歲七十幾歲也跟我們比讚，跟我們比二號。而且那些區不是我們傳統想像的區，尤其到縣區支持度感覺更多，超乎我們想像。

接著，吳益政也道出不辦選前之夜的原因，他指出，選前最後一天，其實應該所有的支持者在家打電話，因為一個人可以打十通二十通，那才是真的選票。他還認為，選前最後一天是像是在找同溫層，甚至大型造勢也不見得是各地方，有些時間不到一半就走一半，那個是不像過去台灣以前民主的熱潮，是真的大家最後一天一起來催票。

吳益政說，現在民主化已經多元化，很多資訊已經多元，他覺得效果也不太好，所以我們覺得最後一天，跟不同的選民互動，並指出在廟這邊聚集的民眾，不是他們動員的，好像是剛好辦活動。

被問到怎麼看待選舉結果時，吳益政回答，明天當然希望拚第一，但要逆轉勝，他們自己要努力，朋友和支持者要幫忙，還要看上天要給誰來幫忙，主會安排一切。

(中時新聞網)