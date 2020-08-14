台中日曜天地OUTLE附設的台式茶餐廳「丰盛町」，今（14）日舉辦「骰子牛大胃王挑戰賽」，由於線上登記人數相當踴躍，吸引不少實力派的素人與體專好手前來挑戰。在激烈的競賽中，最後勝出的前三名優勝者為「骰子牛大胃王」，由總經理凌若茗頒發價值8,000元的「丰盛聚套餐券」。

今日比賽開始，先由「丰盛町」主廚示範招牌嗆鍋燒「紅酒骰子牛」，不同於其他餐廳的邊邊角角小牛肉，丰盛町是用美國牛小排以切2*2見方公分的黃金比例，加入奶油、紅酒，將鑄鐵鍋加熱至180度，利用高溫爆炒重現台菜熱鍋大火快炒的香氣，起鍋前再加入蒜片增添風味層次，提供視覺與味覺的雙重享受！

比賽以挑戰賽及決賽兩回合進行。第一輪挑戰賽，選出吃最多者5位進入決賽；第二輪5位進入決賽，選出吃最多前三名優勝者為「骰子牛大胃王」，即可獲得總價值8,000元的「丰盛聚套餐券」；網路登記且報到但未取得參賽資格者，亦可獲贈丰盛町百元嚐鮮券2張 。

美國大胃王比賽挑戰吃熱狗，丰盛町比的是吃骰子牛，比吃熱狗更具挑戰性、更不容易咀嚼及吞嚥。今日第一輪比賽只要2分鐘，參賽好手比吃得快又多，最終選出5位真正有實力者進入10分鐘的總決賽！比賽採公平公開的計算方式，記錄參賽者所吃的重量，最後勝出前三名優勝者為「骰子牛大胃王」，獲得價值8,000元的「丰盛聚套餐券」。

(工商 )