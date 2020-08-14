邱鋒澤今（14日）在台北Legacy開唱，「五堅情」另外四位成員，包括陳零九、婁峻碩、黃偉晉、小賴全員到齊力挺。演出開始前彩排時，聊到各自在團內的定位，邱鋒澤被封「團寵」、陳零九是「大哥」、偉晉為「小幫手」，而年紀最小的婁峻碩是「忙內」，負責舞蹈的小賴則說：「我應該算是團妻，欺或妻都行，就像是這一團的媽媽。」一旁其他人立刻吐槽小賴根本是「媽媽桑」。

小賴接著分析五位團員的身材：「以胸的滿度來說，零九是最滿、圓潤，鋒澤就是滿跟硬，胸部是很大，至於偉晉是最飽和，胸部有練到上胸，而婁峻碩最近也練習得很勤。」小賴自認身材最差，搞笑表示：「我只能露背部，如果背部全裸就交給我。」

邱鋒澤去年10月推出新專輯《預言家》，受到新冠肺炎疫情影響，原訂今年2月與4月延期至8月13、14日開唱，為了呈現最完美的狀態以及演唱會精彩內容給歌迷，邱鋒澤親自參與演唱會製作、視訊、企劃、歌單等等細節上的安排，正式演出前的練習及排練也都全力以赴。

邱鋒澤14日在Legacy Taipei開唱。（原音兄弟提供）

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