員林戶政所主任郭蘭春為了健身重溫學生時期的舞蹈夢，12年來從社大學員變成社大老師，舞出自己的一片天，每件美麗的舞衣都是她最心愛、寶貝的收藏。（郭蘭春提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市戶政所主任郭蘭春，40歲那年在丈夫鼓勵下學舞消遣兼運動健身，沒想到就這樣跳出興趣、舞出熱情，12年來學遍各種舞蹈，更被延攬成為員永村社區大學老師，每天晚上陪著社區媽媽們一起動滋動。

身材勻稱、面貌姣好的郭蘭春，是人人稱羨的美魔女，她維持曼妙優雅身段的祕訣，就是1周5天、每天晚上2至3小時的肢體舞動；尤其是一雙修長美腿，無論是踩著高跟鞋，穿起流蘇短裙、扭腰擺臀，魅惑眾人目光，或換上一身黑色連身衣長褲跳男伴，同樣姿態瀟灑、風度翩翩，令人賞心悅目。

郭蘭春說，大學時期曾參加國標舞社，當時社團指導老師就想培養她成為國手，無奈學了半年後因學業中斷，接著畢業考公職、結婚忙於工作和家庭，幾乎沒時間再跳舞。

生完小孩幾年後，體重微幅增加，她自覺有些身材走樣，加上常常覺得腰酸背痛，下班回到家又累到不想動；在社大開課教授生活法律的丈夫、法官康弼周，於是鼓勵她到社大重溫學生時期的舞蹈夢。

從社大學員，變成社大老師，10多年來郭蘭春就此舞出自己的一片天；肚皮舞、草裙舞、拉丁舞、國標舞，甚至西班牙佛朗明哥等，通通難不倒！近年平日天天晚上在社大舞蹈班，教社區媽媽們跳舞，周末還會受邀帶著學員們到各社團或大型活動登台演出。

她笑說，跳舞最大的好處就是手臂、臀腿與腹部等肌肉線條更緊實，不過也有缺點，為了舞台上演出呈現最好的視覺效果，閃亮美麗的舞衣，忍不住一件接一件買來收藏，有了敗家花錢的最佳藉口。

(中時 )