台北市教育局宣布防疫期間學生因疫情而須到北市就學者，原「先安置後補件」措施將延長至109學年度，上學期已申請短期附讀或轉入北市國中小就讀者，109學年度均可繼續就讀，家長不用擔心就學問題。

今年2月因應疫情突發狀況，考量部分國中小學生暫時無法回中港澳星或其他國家就讀，或希望返台就學，推出國中小「先安置後補件」學生安置措施，108學年度第2學期計有83位學生申請短期隨班附讀，多數學生則以轉入學籍方式在北市國中小就學。

教育局說，學校除提供前開學生學業、生活輔導等轉學銜接服務外，針對歸國後未就學的學區內學生也定期追蹤關懷。

教育局補充說，在完成居家隔離、居家檢疫14日後，即可檢附戶口名簿(或護照及居留證)、成績證明文件依學生戶籍地或合法居留證地址，申請轉學至北市學區學校入學，無法即時取得就學證明、成績證明等文件者，或因出國較久以致除戶尚在重新申辦恢復戶籍者，已請學校檢視戶籍或居留資料後，先協助其入學安置，相關證明文件在疫情改善或申辦完成後再行補附。

若家長就中港澳星或其他國家學生就學安置有相關詢問，國小部分可致電教育局國小教育科，電話：02-27208889分機6373；國中部分可致電教育局中等教育科，電話：02-27208889分機6365。

(中時 )