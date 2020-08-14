女生都喜歡拍美美的照片，要是男友會拍照，更是加分到不行，反之則會讓女生欲哭無淚。一名女網友分享了老公幫自己拍的「美照」，只見每張照片都充滿著「朦朧美」，其中幾張更是被網友笑稱「根本靈異照片」，直呼「這回家死定了」。
女網友在臉書《爆怨公社》PO出一系列老公幫她拍的「網美照」，只見這5張照片中，沒有一張對到焦，全都模糊不清，氣得女網友PO文自酸「誰都別想質疑我家那位的攝影技術，誰都別想。」，笑翻2.4萬網友。
網友紛紛留言：「這可以去投稿靈異照片了」、「每張都拍成這樣也是奇才了」、「啊我知道，這就星軌的照片麻」、「這照片充滿速度感，光看的就頭暈了」、「你丈夫朦朧美系？」、「一般的都會小公園可以拍到星軌照，真的是天才」、「挖靠，這是玫瑰瞳鈴眼的拍攝手法啊」、「這回家死定了」、「妳老公還安好嗎」。
文章來源：爆怨公社
(中時新聞網)
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