《2分之一強》主持人Sandy吳姍儒15日迎來30歲生日，製作單位邀請她好友曾沛慈、魏如昀現身攝影棚為她慶祝而立之年，曾之喬溫暖獻上祝福影片。曾沛慈、魏如昀爆料了Sandy有別於螢幕的樣子，還勸大家：「不要被她外表給騙了，她哭點超怪！」笑虧朋友私下另一面，充分展現她們的好交情。

曾沛慈感性的對Sandy說：「我們都知道妳完全不害怕這個歲數，真心的祝福妳，讓我們一起當不老仙女！」魏如昀也暖暖地說：「愛妳喔！我覺得妳就是個不怕進入任何歲數的女人，因為我相信妳都能在每個階段活成最漂亮的樣子！」而無法到場的曾之喬則是透過影片送上祝福，「今年對妳來說是很重要、也很有紀念性的一年。在我心中，妳不只是2分之一強，是最強的Sandy寶貝，生日快樂，愛妳」！看完影片的Sandy直說：「好害羞！」曾沛慈立馬打趣的說：「你們有看過她這種不知所措樣子嗎？」梁赫群笑說：「很少，平常只看到她在休息室裡大吃大喝的樣子！」

曾沛慈虧Sandy哭點超怪，魏如昀也補腔說，有次我們一起吃飯，服務生幫她們點完餐之後，Sandy就哭了，她說：「因為我覺得他很努力在生活，很認真在工作！」魏如昀笑說：「她哭點真的很瘋癲！」梁赫群聽完傻眼：「那妳每天看到型男這些人才應該哭吧！」更多精彩內容請鎖定東森綜合台32頻道每週一至週四晚間11點《2分之一強》。

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