過去曾是府城中心的「板橋府中商圈」，近年在台北捷運府中站及板橋火車新站的發展下，便利的聯外交通帶動整個區域，成為公務機關、商業機能、娛樂購物等多元匯集的複合型商圈，新北市長侯友宜相中其潛力，要全方位打造板橋府中做為「新北美學」的示範點。板橋在地建商永雄建設機構特助劉朝翔於今年就任板橋區商圈景觀發展協會理事長，在後疫情時代要重振府中消費力，推出一系列以「潮」概念翻轉府中商圈的活動，盼創造不動產價值與活絡商圈雙贏局面。

永雄建設機構是板橋在地超過40年的老字號建商，近期最矚目的指標案「永雄卓閱」規劃地上29層樓後埔在地最高雙塔式建築，緊鄰府中商圈、新板特區，推出後即迅速結案動工，擔任永雄建設機構特助的劉朝翔對於板橋府中商圈再熟悉不過，今年就任板橋區商圈景觀發展協會理事長之後，啟動一系列吸睛活動就是要持續活動府中商圈，為在地商圈帶來人潮、錢潮，也繼續推升不動產價值，盼創市場雙贏。

劉朝翔表示，「板橋府中商圈」以在地、國際、文青、新潮劃成的十字軸線，結合商圈百市林立塑造出的文藝氣息，並以商家及遊客匯聚而成的「人潮」做串聯，將用不同的色彩拼圖劃出在地形形色色獨有的風景，繪製出專屬在地色彩的風格美學，以傳遞舊有文化精神，開啟「府中」城市觀光價值的新潮流。

「板橋府中商圈」將以「潮」概念翻轉、創新和活絡打造城市「潮色盤」，舉辦一系列的精彩活動，讓民眾實際行動，由Dress Code顯現眼中的城市色彩，拍下照片上傳FB打卡、抽獎及票選，獎項內容相當豐富，抽獎之餘可從中參與共同形塑府中的多元個性。

另外，受到政府官方支持，接下來府中商圈將舉辦吸睛的萬聖節活動，而板橋每年最大重頭戲-新北耶誕城，今年也將串聯至府中，共同打造大板橋共榮商圈，在多重活動帶領之下，讓人重新發現「府中」不為人知的一面。

「板橋府中商圈」將舉辦拍照上傳FB打卡、抽獎及票選等一系列的精彩活動。(業者提供)

(中時新聞網)