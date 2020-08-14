入圍第31屆金曲獎「最佳台語女歌手」的朱海君，與被網友封為「走音天后」的高嘉瑜一起上公視台語台《話山話水話玲瓏》。澎恰恰好奇詢問高嘉瑜什麼時候開始學台語的？高嘉瑜誠懇回答：「我從小跟阿嬤講台語，我是故意講不標準的，這樣阿嬤才會覺得我臭奶呆很可愛，如果我講太輪轉她會認不來。」簡單一席話讓所有來賓都感覺到高嘉瑜與外婆之間深厚的感情。她也坦承：「因為阿嬤很喜歡看澎哥的節目，所以我來上節目的話，阿嬤在家裡看到也會很開心。」

以歌聲著稱的高嘉瑜在〈仙人拍鼓有時錯〉單元演唱黃妃經典名曲〈追追追〉，歌名一出，現場來賓都直呼這首歌很難唱，只見高嘉瑜意氣風發地說：「追追追跟非常女都是我的拿手歌，跑攤必唱！」還大膽要求林宗興與謝淳雅在兩側伴舞，笑果十足。她唱完〈追追追〉後忍不住向澎恰恰訴苦：「誰說我是『走音天后』、『港湖胖虎』，都是假新聞，今天澎哥可以幫我做證。」澎恰恰連忙推辭道：「我不敢！」接著轉頭請朱海君示範演唱〈追追追〉，加上「鼓林萌主」陳曼青的鼓聲伴奏，唱出金曲獎高度的〈追追追〉，展現朱海君磅礡的氣場。

高嘉瑜也在節目中分享第一次站路口拜票時，天空下著雨，四周人來人往都沒有人停下來看她，直到有路人拿熱咖啡跟糖果給她，讓她感動得落下眼淚。雪中送炭的情景，也讓旁邊的林姿吟有感而發，她眼眶泛紅表示，我是做音樂劇的，這次疫情讓很多劇團撐不下去，有些到九月就沒有了，所以她最近就帶著公婆與小孩買票入場觀賞，雖然沒辦法改變大環境，但還是希望給他們一點支持。笑中帶淚的精彩內容都在今天晚上八點第14頻道公視台語台《話山話水話玲瓏》。

(中時 )