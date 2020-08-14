(21:30 增韓國瑜致詞內容) 高雄市長補選將於明天投票，前高雄市長韓國瑜在臉書射出「穿雲箭」，號召韓粉參加國民黨候選人李眉蓁的「選前之夜」。韓粉看到造勢會場人山人海，興奮地說：韓國瑜實力還在！

李眉蓁的「選前之夜」造勢在高雄夢時代旁台糖物流園區空地登場，國民黨大咖紛紛出席站台。韓國瑜也將現身力挺，儘管天空不作美，現場一度下起大雨，但仍擋不住大批韓粉聞風而來，甚至有韓粉高唱「誰都不能欺侮它」，令人動容。

韓粉紛紛留言表示，「​好多人..我韓的實力還在啊！」、「​看到旗海真感動。」、「​一支穿雲箭。」、「​6點前下大雨大家沒離開。」、「等會看到韓總。我想一定又忍不住淚水了。」、「衛生紙要準備了。」、「韓國瑜是民進黨的剋星。」、「國民黨加油。」

韓國瑜今晚上台，現場歡呼「市長好」。韓表示，過去3年，李眉蓁永遠笑咪咪，露出一口潔白牙齒，青春洋溢、活力四射，只要跟李眉蓁見過面，就會被她和善的笑容感動，每次碰到他時都說選民服務、地方建設、小孩讀書沒冷氣等等，每一次都為市民朋友。懇請大家支持3號李眉蓁。

(中時新聞網)