為了改善空氣污染，環保署在去年修正大型柴油車汰舊換新補助辦法，最高可補助65萬元，108年共補助了8,430輛一至三期大型柴油車汰換，今年也持續推動補助方案。但因新冠肺炎疫情影響經濟景氣，各階層經濟遭受打擊，有車主反映營收銳減，環保署為協助車主共度難關，因此修正汰舊換新補助辦法。

環保署指出，這次修正重點包括延長報廢舊車後再換購新車的期程，只要完成一至三期大型柴油車回收及報廢後，並於今年1月1日後購買中古車或新車，由原本6個月延長至1年，並將補助金額較高期間由109年12月10日，延長至110年12月10日，以減輕車主購車壓力。同時也規劃將於110年起直接由環保署受理車主申請補助案件，簡化作業流程。

另外，補助辦法的精神是淘汰使用中大型柴油車而改善空氣品質，新增車輛若屬停駛、註銷、吊銷或繳銷狀態無法申請補助的規定，因此想申請汰舊換新補助的車主在報廢車輛前務必留意車輛狀況。但考量發布後來不及因應的車主，增訂過渡條款，如車主109年8月31日前已停駛、註銷、吊銷或繳銷牌照轉報廢，且報廢時行車執照未逾指定檢驗日期者，則仍可以申請補助，以維護車主權益。

(工商 )