串聯淡水漁人碼頭、金色水岸自行車道的淡海輕軌第一期藍海線將於今年底通車，新北市長侯友宜14日晚間搭乘視察將通車的淡海輕軌。侯友宜表示，淡海輕軌第一期藍海線已於今年6月18日通過系統穩定性測試，7月底完成模擬演練，後續將向交通部申請初勘作業。

新北捷運局表示，淡海輕軌第一期藍海線，從台北海洋大學站至淡水漁人碼頭站，共新設3座車站，每座車站旁均設有公車、Ubike等轉乘設施，另在台北海洋大學站及沙崙站打造橫跨淡水公司田溪出海口的鋼拱橋，網路票選日前命名為「藍海橋」。

藍海橋串聯公司田溪兩旁的金色水岸自行車道外，還有夜間光雕投影，設計概念是淡水夕照橘色光暈落下的倒影，此外民眾還可騎乘公共自行車行經新地標-藍海橋，欣賞藍海橋光雕夜間風光。

侯友宜指出，以往淡海沙崙地區景點缺乏大眾運輸，藍海線通車後，民眾可以從紅樹林站直達淡水漁人碼頭，遊客搭乘淡海輕軌到台北海洋大學站，再透過Ubike轉乘，不到25分鐘就能造訪淡水秘境-海尾仔。

侯友宜表示，市府持續推動三環六線捷運建設，淡海輕軌第一期藍海線將於今年底通車，目前淡海輕軌已於今年6月18日通過系統穩定性測試，並在7月30日由新北捷運公司完成模擬演練，持續朝初履勘申請作業邁進，此外,新北捷運公司還規畫了不同主題的輕軌周遊一日套票，吸引人潮達成觀光效益。

(中時 )