榴槤評價相當兩極，有些人愛到不行，有些人聞到味道就受不了，榴槤也有許多種特別的吃法，有位女網友因為從沒吃過榴槤，聽朋友分享說「榴槤雖然臭但是超好吃」，好奇味道的女網友，沒多久也真的吃到新鮮的榴槤，想不到吃下去連吞都不敢吞，讓她直呼「再也不吃了」！

女網友在臉書社團「爆怨公社」吐苦水，表示從小到大都沒吃過榴槤，但好姊妹一直推薦很美味，女網友回家講給婆婆聽，沒幾天婆婆就從市場拎了一顆榴槤回來，一聞到味道忍不住驚呼「真他x好臭」！但還是滿懷期待吃起來的味道，認為這麼新鮮一定好吃。

女網友怨再也不敢吃榴槤(圖片取自/爆怨公社)

從婆婆手中接過閃亮亮的榴槤，大口咬下去的瞬間，「沒有吞也沒有咬，我就含著榴槤走出門外好長的路」，想不到榴槤的味道自己完全無法接受，嚇壞的女網友嘆再也不吃榴槤了。網友看完原PO經歷，留言分享曾經發生的「榴槤噩夢」，「你們有過搭船去小琉球，其中一名旅客帶著榴槤上船的經驗嗎？我恨榴槤」、「妳怎麼能含著走那麼長的路」、「小時候吃過一口沒吞下去都吐掉，味道在鼻子裡面一整天散不掉，害我頭痛好久」。

但也有不少擁護者分享美味吃法，像是大家最常見的冷凍方式，口感就像冰淇淋一樣，也會減少榴槤本身的臭味，有位網友曝光特別的處理榴槤方式，整顆沒剝皮放在烤網上面用火烤，烤到外皮裂開就可以吃了，不僅有碳烤香味，還更香甜，吃過就回不去了。

(中時新聞網)