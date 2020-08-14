八大第1台《台灣第一等》主持人竇智孔前往澎湖，體驗當地人才知道的秘境跳島遊，不僅吃遍龍蝦、海膽、石蚵等各種海鮮，還登上由柱狀玄武岩組成的「大馬靴」。由於澎湖當地的岩石邊緣非常滑溜，雙腳沒站穩就會掉入海裡，但竇智孔竟能神情自若地愜意仰躺在安全繩上，工作人員忍不住笑稱：「果然腰力要夠好，才能有好視野！」

主持人竇智孔回想當時躺在安全繩上心情，其實並不害怕，因為他在拍攝前就已確認相關細節是否安全無虞，「當下我也覺得站在那個地方很高，但我有檢查過固定繩子的掛勾是否牢固，以及知道工作人員會拉住我」。竇智孔表示出道以來，工作遇過最驚險的情況，是發生在拍攝爆破、槍戰劇情，「這些都是我最接近生命危險的時候，而除了相信專業，就是要一而再，再而三的檢查確認」。

澎湖最令人期待的，除了美景外，就是現撈現吃的海鮮，身為美食家的竇智孔當然也不會錯過，拍攝當天正好是海膽季開放的第一天，他親自潛入海中撈海膽，上岸後立刻現剖嚐鮮，鮮甜美味讓他眼睛直發亮，興奮地和攝影師分享之餘，也提醒大家維護生態食物鏈，記得要「抓大不抓小，夠吃就好！」的捕撈原則。

而從竇智孔捕海膽、捉龍蝦的身手，看得出他水性極佳，在《台灣第一等》節目中各項上山下海的任務，他都勇於挑戰而且游刃有餘，不禁讓人好奇到底有什麼事或運動是竇智孔不拿手的呢？他笑回：「狼人殺！」自爆最近有在練習這項遊戲，「我只能說這種需要動腦的可能就比較難倒我，就像我從小數學沒及格過。」那對哪種運動不在行呢？竇智孔一臉正經的說：「我們不能把話講得太滿，還是有，但我還在找。」話一講完，得意的自信爆棚，自己也忍不住笑場！

(中時 )