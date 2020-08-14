宏達電（2498）第二季毛利率26.48％、是連續第10季成長，本業虧損也都比上一季、去年同期減少，不過業外由盈轉虧，導致宏達電第二季虧損放大至18.4億元，EPS為負2.23元，上半年又虧掉快半個股本。宏達電第三季光是7月密集處分Shopify的業外收益已有13.58億元，或有機會帶動宏達電第三季虧損縮水至5億元、甚至更低，全年每股虧損應不至於接近10元。

宏達電專注於經營小眾產品VR，營收逐季下滑，第二季營收已經縮水至13.43億元、還不到去年同期的一半，不過，VR市場雖小，毛利率卻是相對起賠錢經營的手機好些，帶動營業毛利縮水幅度遠低於營收下滑幅度，第二季營業毛利僅比去年同期少了37％，也讓宏達電第二季毛利率上升至26.48％，毛利率連續第10季上升，加上宏達電樽節成本有成，推銷費用、管理費用都比去年同期降低、也低於首季，第二季營業損失降至16.66億元，比去年同期營業損失少了33％，也比今年首季的營業虧損改善1成。

雖然宏達電本業表現轉佳，然而第二季營業外收益卻由盈轉虧，宏達電稅後虧損為18.4億元，比上一季稅後虧損16.9億元放大，仍優於去年同期稅後虧損22.3億元，第二季EPS為負2.23元，累積上半年稅後虧損為35.36億元，EPS為負4.28元。

宏達電上半年就虧掉將近半個股本，不過，宏達電7月密集處分Shopify持股，獲利初估已有13.58億元，以宏達電只要Shopify股價穩定站在1000美元之上就會伺機賣股、每股平均持有成本低於27.5美元，以及宏達電手中還有38491股Shopify未處分來說，第三季宏達電虧損不排除能降低在5億元之內，甚至不乏靠著處分Shopify出現單季轉虧為盈的可能，都讓宏達電全年每股虧損或有機會壓縮在7元以內。

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