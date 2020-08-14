供過於求疑慮籠罩 油價每桶跌破45美元 20:562020/08/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際能源總署（IEA）及石油輸出國家組織（OPEC）基於新冠疫情，雙雙下調今年原油需求預估，加上產油聯盟OPEC＋可能在本月增加供給，供過於求的疑慮下，14日國際油價進一步跌破每桶45美元。周五倫敦布蘭特期油跌0.8％，來到每桶44.59美元；紐約西德州中級原油期貨跌1％，來到每桶41.83美元。 (工商 ) #每桶 #供過於求 #疑慮 #OPEC #跌破 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－疫情疑慮再起 無礙A股震盪走高 04:102020/08/14 全球財經 吃雞熱度不減 騰訊PUBG手遊7月吸金2億美元冠全球 11:122020/08/14 財經 美元轉弱 亞股悶聲發大財 19:512020/08/13 財經 匯率期貨趨勢專欄－美元指數走軟 不貿然追價 04:102020/08/14 證券．權證 疫苗問世將打壓金價 分析師：一派胡言 00:022020/08/14 財經 喜訊！美前周初領救濟金人數 疫情後首度跌破百萬 21:272020/08/13 國際 《基金》市場震盪 適度布局美元指數反向、黃金期信產品 16:312020/08/14 財經 業內外助攻 散裝船H1揚帆 04:102020/08/13 證券．權證 川普600美元失業補助 總支出2,500億美元 04:102020/08/13 全球財經 外資提款台積 法人：台股免驚 04:102020/08/13 財經要聞 財經熱門新聞 北京沒有狂買美農產品！川普不敢吭聲 專家揭真相 - 財經 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 愛立信拿到第100份5G合約 超越華為 - 財經 房企巨頭、巴菲特都砸錢進場 下一個特斯拉在大陸？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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