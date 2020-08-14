國際能源總署（IEA）及石油輸出國家組織（OPEC）基於新冠疫情，雙雙下調今年原油需求預估，加上產油聯盟OPEC＋可能在本月增加供給，供過於求的疑慮下，14日國際油價進一步跌破每桶45美元。周五倫敦布蘭特期油跌0.8％，來到每桶44.59美元；紐約西德州中級原油期貨跌1％，來到每桶41.83美元。

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