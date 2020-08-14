資深經紀人、種子音樂創辦人田定豐近來推出第9本書《豐蔬食》，分享全台蔬食料理餐廳。他已吃素20年，透露在2000年遇到數位化衝擊唱片業，開始嘗試投資醫美、夜店等，卻失敗慘賠千萬，加上長期日夜顛倒，導致身體不適更患上憂鬱症，長期靠安眠藥入睡，曾一天吞7顆安眠藥助眠，當時看到鏡中的自己，「很可怕，很像遊魂、行屍走肉。」

他長達1年時間，因為吃安眠藥，分不清楚現實、夢境，事實上，他昏昏沈沈的在家中，會開水龍頭一直放水，甚至水放到家裡淹水，他也不知道，更自己開車出門發生擦撞、吵架，但都沒有記憶，他無奈：「當時不想救我自己，我想睡睡就走了。」直到他某次赴北京遇到喇嘛，勸他到青海西寧寺廟走走，他在當地跟著師父吃素，感覺到得到很大的幫助，「看著大草原心理沈澱下來，回到最簡單生活方式。」

他至今感謝在低潮時，黃鶯鶯鼓勵：「你永遠不要放棄你自己，要知道我們都在。」昨被問及澎恰恰日前宣佈破產、負債逾2億，田定豐說：「他有人脈、有自己專業，我覺得這個都不難，但千萬不要放棄你自己。」

(中時 )