張立昂將在26日舉辦讚聲演唱會，現正同步趕拍三立偶像劇《浪漫輸給你》，14日宣布將邀來劇中「情敵」連晨翔擔任嘉賓，並透露他們合唱蕭敬騰改編自〈Dance Monkey〉的作品〈猴籠〉，2人頗有私交，常在片場聊音樂相關話題，當時張立昂要邀連晨翔擔任嘉賓，連晨翔一口答應，大展兄弟情。

不過他們目前還不確定是否會跳〈猴籠〉的抖肩舞，張立昂笑說：「我現在才意識到選這首歌好像要動起來，可是我舞蹈細胞不太好，需要時間練習。」而張立昂近期擔綱男主角，又須兼顧當歌手，蠟燭兩頭燒，他坦言：「壓力滿大。」日前特地在拍戲地點台中租借一個練團室，收工後直奔練唱，每天忙到只睡4個小時，相當敬業。

他將開唱，必須維持體力、肌肉在良好狀態，日前在IG曬出精壯的身材，大方分享不會為開唱操肌節食，「因為目前沒有太多時間運動，但維持肌肉要一定的熱量、蛋白質，所以吃不下還是會逼自己硬塞。」

(中時 )