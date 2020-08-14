萬芳先前宣布新專輯《給你們Dear All》原訂9月1日發行，所屬何樂音樂14日宣布新專輯將延期至9月17日發行，萬芳近期接連遇上台北小巨蛋演唱會、新專輯皆延期，向來低調的她，看得淡然，「改期這件事我真的很平靜，順著走，這不是我個人的事，這是大家共同經歷的事，演唱會以及專輯只是延期，比起很多事真的是小事，祝福世界。」

她推出新專輯「永生壓花」限量特別版，獲得關注，已預購破千張，因限量版製作過程耗時，加上專輯裡多首新歌已經編曲好、配唱好，萬芳卻希望還原更貼近歌曲創作的情感，因此決定一一砍掉重練，也認為有更多時間，讓團隊擁足夠時間把作品做得更完美。

此外，萬芳新歌〈什麼將把你帶走〉受到歡迎，她表示第一次聽到很喜歡，「非常感動可以遇見這首歌，王小苗的詩，搭著詹森淮非常巧妙的旋律，對我來說是非常厲害的作品」，對於詮釋該曲，她自認不適宜有太多表情，隨著音樂、詩詞，自然會有內在很深的起伏，「表面很淡，但其實每一段都是一個很重的故事。」

(中時 )