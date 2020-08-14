8月12日，愛立信正式宣佈與斯洛維尼亞電信公司達成了5G網約合作協議，到此為止，愛立信在全球獲得的5G商用合約數已經達到100份，為此愛立信在官方網站首頁顯示「Celebrating 100 5G agreements!」，以這行醒目的大字高調慶祝其在5G商用方面里程碑式的突破。不僅如此，愛立信還宣佈已經在5G商用上保持領先，這也意味著華為5G已落居下風了。

華為最近一次公佈5G商用合約數據是在今年2月底的倫敦發佈會上，當時華為仍以91份5G商用合約，領先愛立信的81份合約繼續排名第一。然而在那之後，隨著美國進一步以安全為由向其他有意採用華為設備的國家施壓，華為很多計劃中的5G合作都擱淺了。尤其是在美國宣佈針對華為晶片供應鏈的最新禁令之後，原本已經決定不排除華為的英國再次收回承諾，做出了不再使用華為5G的決定，法國和其他一些歐洲國家，隨後也事實上排除了在5G網路建設中繼續與華為合作，華為開拓新的5G商用合約就變得十分困難。

而與此同時，愛立信和諾基亞正好趁機分搶華為失去的市場，尤其是愛立信在這半年之內就新增了接近20個5G商用協議，此消彼長之間，華為5G被愛立信超越也就只是時間問題。

不過華為在總體市場市占方面依然保持了第一的位置。根據前不久韓國分析機構公佈的數據，今年第一季度在全球5G通信設備市場，華為以35.7%的市場市占牢牢佔據了第一的位置，遠遠超過第二名愛立信的24.6%，而另外三大設備廠商諾基亞、中興和三星分別為15.8%、13.2%和9.3%。

(中時新聞網)