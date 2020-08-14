隨著陸美高階經貿代表將在8月15日針對今年初簽署的陸美第一階段經貿協議進行線上檢討會議，被視為對華政策的鴿派、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）近日接受外媒訪問時，川普政府對於目前履行協議部份相當滿意，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）也同意該論點。不過，專家表示，就目前陸方採購進度，遠遠無法兌現承諾。

美國總統川普在本周一才提到，北京當局並沒有履行承諾，來採購美國的農產品，這讓經貿協議變得「無足輕重」。

據《CNBC》報導，陸美第一階段經貿協議基於2017年的基數，北京當局承諾所設定不少於2000億美元美國農產品與服務。不過，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）大陸專家甘思德（Scott Kennedy）表示，北京目前離目標差非常遠。

甘思德表示，若北京當局想要履行1月中旬簽署的陸美第一階段經貿協議內容，以目前的進度來看遠遠達不到目標。彼得森國際經濟研究所編製的數據顯示，大陸今年上半年的採購量，遠遠不到設定目標的4分之1，這不涵蓋美國服務採購，因為該數據未逐月檢討。

甘思德認為，陸美爭端已經從不公平貿易演變成「完全戰略性競爭」，兩邊都視對方為威脅，但即便如此，白宮應該也不會放棄該經貿協議，這是目前北京當局願意繼續採購美國農產品的方法，因為這攸關於川普的總統大選選情。

(中時新聞網)