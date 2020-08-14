高雄巿長補選選前之夜，蔡英文總統壓軸登場，她告訴陳其邁，他身上有一個責任，就是證明給所有高雄市民看，6月6日的罷免結果是對的。對於這幾天，對岸透過媒體放話要軍事演習，想要恫嚇、影響台灣人的選擇，蔡英文強調，對岸越打壓，台灣人民就會越堅定。

蔡英文說，這幾天，日本前首相、美國衛生部長，接連來台灣訪問。在全球局勢劇烈變動的時候，台灣因為守住疫情、堅守民主自由的陣營，終於被世界看見。

但是，台灣被世界看見的同時，對岸的文攻武嚇，也從來沒有停止過。就在這幾天，他們也透過媒體放話要軍事演習，想要恫嚇、影響台灣人的選擇。

蔡英文強調，對岸越打壓，台灣人民就會越堅定。明天，大家一定要用手中的選票，選出一位會和我們一起堅定守護台灣的高雄市長陳其邁。

她說，蘇貞昌院長講「選對人，會做事」，但是「選錯人，會誤事」這句話，全台灣可能沒有人比高雄人體會更深了，不過今年6月的罷免投票，高雄人用最堅決的意志，寫下了歷史。

蔡英文指出，明天高雄人要用手中這一票，翻開民主的新頁，告訴全台灣，高雄人很有氣魄，很驕傲，值得一個更好的市長。

她說，從確定要補選開始，陳其邁就是民主進步黨唯一的人選。他的歷練、經驗都沒話說。放眼望去3位候選人，只有陳其邁做好準備，是「大聯盟」等級的候選人。

蔡英文也反酸，今晚被罷免的前市長，又重出江湖，想要對這次的補選有所指教。但是唯一可以讓高雄重新開機的，就是陳其邁。她也告訴陳其邁，他身上有一個責任，就是證明給所有高雄市民看，6月6日的罷免結果是對的。

蔡英文說，明天大家投下這一票，不只是投給陳其邁，更是投給大家心愛的故鄉高雄，為故鄉的改變投下這一票。這一票，投給橋頭科學園區，投給亞洲新灣區，投給市政重開機。中央地方連一線，高雄進步才會看得見，一起「2年拚4年」，把高雄的光榮找回來。

(中時 )