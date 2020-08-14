臺灣金控法遵長、臺灣銀行法遵長 陳蕙萍代理 21:002020/08/14 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣金控公告，8月14日第5屆第1次臨時董事會決議通過，臺灣金控法遵長及臺灣銀行法遵長人事代理案。 原臺灣銀行法遵長兼任臺灣金控法遵長林素蘭8月17日退休生效，上開職務待核定期間前，暫由臺灣銀行法令遵循處處長兼任臺灣金控法令遵循處處長陳蕙萍代理3個月。 此外，臺灣銀行公告，臺灣銀行法遵長林素蘭於8月17日自願退休，上開職務待核定期間前暫由法令遵循處處長陳蕙萍代理3個月。此依臺灣銀行8月14日第6屆第20次董事會決議辦理。 (工商 ) #法遵 #臺灣銀行 #臺灣金控 #陳蕙萍 #法令遵循 也許您會感興趣 推薦閱讀 上櫃公司僅恩得利未公布第二季財報 興櫃公司全數公布第二季財報 19:112020/08/14 財經 國民黨批買股票未申報 陳其邁陣營：勿抹黑 14:172020/08/14 政治 股價指數期貨贏家專欄－新紓困案停滯 美股保守看待 04:102020/08/14 證券．權證 眠月線人潮多 嘉義林管處9／1起嚴格取締未申請進入者 18:462020/08/14 寶島 試駕報告－TOYOTA ALL NEW HILUX 硬派皮卡 霸氣本格 04:102020/08/14 產業特刊 國際化學奧林匹亞 我國獲2金2銀全球第5 12:362020/08/14 生活 2020年卓越銀行評比 聯邦銀行榮獲「最佳金融創新獎」 17:412020/08/14 財經 被控侵占公司資金、逃漏稅 張安樂之子張瑋部分認罪 16:592020/08/14 社會 台新金標下保德信人壽 黃天牧4字回應 13:012020/08/14 財經 國民黨揭陳其邁財產申報不實 砲轟政治誠信破產 11:382020/08/14 政治 財經熱門新聞 北京沒有狂買美農產品！川普不敢吭聲 專家揭真相 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 愛立信拿到第100份5G合約 超越華為 - 財經 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 華航旗下華旅撐不住 8月底停業、優離 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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