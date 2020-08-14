臺灣金控公告，8月14日第5屆第1次臨時董事會決議通過，臺灣金控法遵長及臺灣銀行法遵長人事代理案。

原臺灣銀行法遵長兼任臺灣金控法遵長林素蘭8月17日退休生效，上開職務待核定期間前，暫由臺灣銀行法令遵循處處長兼任臺灣金控法令遵循處處長陳蕙萍代理3個月。

此外，臺灣銀行公告，臺灣銀行法遵長林素蘭於8月17日自願退休，上開職務待核定期間前暫由法令遵循處處長陳蕙萍代理3個月。此依臺灣銀行8月14日第6屆第20次董事會決議辦理。

(工商 )