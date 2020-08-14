台灣百年丸莊醬油繼前次與鎮瀾宮聯名推媽姐醬油引發話題之後，此次跨業文創霹靂布袋戲推出布袋戲英雄醬油；丸莊副總莊偉中指出，除了出身「同鄉」雲林外，雙百年文化品牌的合作推出第一瓶「布袋戲英雄醬油」系列，率先登場的是換上新戲服的「素還真」，採用黑豆與黃豆「兩種不同性格」的古法純釀醬油調配，莊偉中表示，接續也將推出其他布袋戲主角的聯名醬油，以不同的醬油風味IP人物特色。

莊偉中指出，去年第四季開賣與益海嘉里集團在大陸合資推出的丸莊金龍魚醬油，不僅不受疫情影響大賣，且已著手擴廠計畫；台灣在上半年受惠疫情自煮風潮，整體銷售成長20％，在首度跨業與霹靂布袋戲IP結合推聯名款，以及新推大眾醬油帶動下，全年業績估可逾2成增長。

莊偉中表示，台灣醬油市場規模約在12萬噸，丸莊醬油在頂級醬油市場穩占第一品牌，但在大眾醬油市場仍有努力空間，今年第四季會呼應契作黑豆成本進行調價，且將推出大眾價格新品。

丸莊醬油是於2006年起開始與農友契作黑豆，其「台灣黑豆釀造蔭油清」以「甕式醬油」專業技術，經過180天古法手工純釀，完整保存黑豆精華，因芳醇甘美，而受到市場矚目；十年間打入百貨通路的貴婦超市包括新光三越、微風超市、SOGO、citysuper與Jasons等，而大眾醬油則以黑豆為基底與豆麥釀造等，則舖貨於家樂福等大賣場與社區超市等。

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