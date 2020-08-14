今晚試燈彰化縣長王惠美也到現場與鄉親朋友，一同見證這美麗的精采瞬間。（吳建輝攝）

漁港區也佈置各式主題燈飾，像是「搖滾海洋」、「逐浪波光漁火」、「海洋新世界」等等，讓現場的民眾驚呼，像是走入海底世界一樣。（吳建輝攝）

由彰化縣政府舉辦的2020王功漁火節，將在明後兩天開始，今年特別增設「王功光影燈季」，每天下午6點30分至十點，長達一個月的展期，將點亮整個王功漁港，今晚試燈彰化縣長王惠美也到現場與鄉親朋友，一同見證這美麗的精采瞬間。

今年彰化縣政府特別在王功橋以及芳漢路的老街，布置美輪美奐的LED燈光環佈置，與台61線後港溪脊背橋樑的夜間燈光相互輝映，另外漁港區也佈置各式主題燈飾，像是「搖滾海洋」、「逐浪波光漁火」、「海洋新世界」等等，讓現場的民眾驚呼，像是走入海底世界一樣。

8月15、16日為期兩天的王功漁火節，白天日間舞台有精彩的樂團、魔術、以及縣內大專院校的熱音、舞蹈表演，晚上的海洋音樂會，更重金禮聘藝人屁孩、ØZI、江靜、曾甜、宋德鶴iron、陳昇、還有茄子蛋等輪番上陣，精彩可期。

王惠美表示，今年活動結合王公在地店家，消費滿200就能兌換刮刮券，有機會獲得現金抵用券、夏日消暑禮、產業體驗禮等，還可以參加晚上海洋音樂會的摸獎，獎品有Gogoro、iPhone SE 、Switch lite、掃地機器人、氣炸鍋等，買越多、刮越多。

王惠美說，邀請全國鄉親相揪來彰化聽音樂、吃鮮蚵、賞煙火，看燈，今年包括千人烤蚵、祈福嘉年華、煙火秀、王功光影燈季等，還有刮刮樂雙重送，讓大家深度旅遊彰化芳苑，大朋友帶著小朋友，一起來王功漁火節。

而活動期間為有效疏通人潮，彰化縣政府也提供接駁車服務，每日9點至晚上11點止。今年也增加從彰化火車站到王功福海宮的直達專車，也歡迎民眾多加利用，相關資訊可上活動官網https：／／2020wanggong.com／ 查詢。

(中時 )