兆豐金控子公司兆豐國際商業銀行14日公告，出售不良債權，共計不良債權14,061,147.51美元，約新台幣4.15億元。

事實發生日為8月14日，此次出售Ascena Retail Group,Inc.之國際聯貸案債權(紐約分行)。

(工商 )

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