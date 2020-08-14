兆豐國際商業銀行 出售不良債權約1,406萬美元 21:112020/08/14 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐金控子公司兆豐國際商業銀行14日公告，出售不良債權，共計不良債權14,061,147.51美元，約新台幣4.15億元。 事實發生日為8月14日，此次出售Ascena Retail Group,Inc.之國際聯貸案債權(紐約分行)。 (工商 ) #不良債權 #兆豐國際 #商業銀行 #出售 #萬美 也許您會感興趣 推薦閱讀 壹傳媒股價連兩日瘋漲 買家找到了 15:172020/08/14 財經 陸去美化開槍 台設備廠爆發力驚人 09:002020/08/14 財經 群聯董座：Q3業績可優於同業 04:102020/08/14 證券．權證 北台中首座都更宅 順天豐華 首月熱銷近八成 04:102020/08/14 產業．科技 三倍券一張購買皇普摩天100 每坪省5,000元 15:222020/08/14 財經 擬下調撥備率 陸助銀行加大處理壞帳 04:102020/08/14 全球財經 台商資金回流 上半年外國人購屋三年新高 16:212020/08/14 財經 扶植電競國家隊 六福萬怡築巢 04:102020/08/14 財經要聞 中美洲農產品輸台 好食在 04:102020/08/14 投資理財 SKLF力福帷幕牆回臺投資17億 打造台日國際級市容 20:192020/08/14 財經 財經熱門新聞 北京沒有狂買美農產品！川普不敢吭聲 專家揭真相 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 愛立信拿到第100份5G合約 超越華為 - 財經 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 華航旗下華旅撐不住 8月底停業、優離 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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