行政院院長蘇貞昌（右）參觀嘉南大圳之父-八田與一紀念園區。（行政院提供／劉秀芬攝）

今年上半年降雨較少，水庫蓄水量趨於吃緊，行政院院長蘇貞昌14日南下視察曾文水庫水情以及水庫清淤執行概況，蘇貞昌表示，只要用對方法，中央對於水利署之水資源及水庫清淤經費將無上限支應，希望加速提前完成2021年清淤510萬方的目標。

經濟部水利署長賴建信報告時指出，今年只有6月降雨少、7月無颱風，只有5月梅雨季帶來降雨，目前曾文水庫蓄水量只有35％，民生、產業用水正常。曾文水庫每年平均淤積量為560萬立方公尺，今年來水利署全力清淤，今年底可達每年485萬立方公尺，明天目標510萬立方公尺。

蘇貞昌表示，過去建水庫採日本人的設計、美國人的方式，沒有顧及大量清淤問題，依台灣民情、地理環境、都市發展現況，已難以再建水庫，因此只能大量清淤、提升蓄水量。

蘇貞昌說，只要他當政院長，他會盡全力禁止濫伐、種樹防護山林，他要水利署拿出方法，加快、加速提升水庫蓄容量，讓後代子孫世代不用再為水所苦，因此只要用對方法，經濟部對於水利署之清淤經費將無上限支持。

蘇貞昌也說，曾文水庫現有蓄水量2.1億噸，除非有颱風來，不然不足以用到明年，一定要想盡辦法增加蓄水量。尤其台灣疫情控制良好，外商、台商回台投資，工業用水大增，民生用水也增加，農業用水不可少，期待水利署工作要做好。

蘇貞昌表示，台灣要再建水庫有困難，但像鳥嘴潭這樣既可以蓄水，又可以觀光，又兼具生態保育的人工湖，可以大量來做。

蘇貞昌視察曾文水庫後，隨即趕往烏山頭水庫，參觀嘉南大圳之父-八田與一紀念園區，感念八田與一技師的貢獻，讓嘉南大圳這個重要的水利設施，至今一百年，還能夠服務嘉南平原的農民，讓嘉南平原成為台灣的穀倉。

蘇貞昌期許相關單位擬定治水策略要加快、加大力道，中央也會全力配合支持經費，讓國民用水無虞，才能對前人的辛苦感謝，對後人的生活交代。

(中時 )