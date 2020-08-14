安格斯黑牛堡沒了！麥當勞停售7商品，剩下最後12天。(圖/麥當勞)

麥當勞今（14日）宣布，現有菜單將作出調整，自8月26日起，7大商品將下架，其中包括安格斯黑牛堡。同時，也將新增6餐點品項，在「1+1=$50銅板輕鬆點」也一併更新，吉士漢堡也是亮點之一。消息一出後，網友興奮直呼：吉士漢堡回來了！

麥當勞今宣布自本月26日起將下架7品項，包括：安格斯黑牛堡、千島黃金蝦堡、美式辣味香鷄堡、搖搖樂鷄球、百香果檸檬冰沙、中杯熱奶茶及一口咬麥麥鷄。並開賣6品項，分別為主餐新增煙燻鷄肉長堡、薑燒豬肉長堡；「1+1=$50銅板輕鬆點」部份，紅區新增吉事漢堡、大蛋捲冰淇淋；飲品新增蜂蜜紅茶、蜂蜜檸檬冰沙。

麥當勞大改版倒數12天 新菜單有亮點 網：它將是「1+1新霸主」。(摘自PTT)

雖然麥當勞即將大改版，不少鄉民卻樂見新菜單的誕生，其中不外乎就是「吉士漢堡」回歸「1＋1銅板價」，以及頗受好評的蜂蜜紅茶。網更斷言，吉士漢堡會變成新一代霸主。網友表示，「1+1吉士堡要回來了！」、「紅區有吉士堡，一個好消息」、「1+1吉士漢堡會變新一代霸主」、「推吉士漢堡跟蜂蜜檸檬」、「吉士漢堡跟蜂蜜紅茶這樣搭配不錯」、「吉士堡終於回來了」、「吉士堡+蜂蜜紅茶我還不吃爆你」。

據了解，安格斯黑牛堡單點價99元，與BLT安格斯黑牛堡（109元）只差10元，但BLT多了培根、生菜，連番茄都是一大片；安格斯黑牛堡則是用番茄醬。麥當勞表示，未來用一個銅板就可享用牛肉口味的漢堡、消暑冰品和一杯飲料，整體CP值更高。即將下架的品項，民眾還有12天可以把握。

(中時新聞網)