民進黨候選人陳其邁造勢場，主辦單位稱湧入10萬人。(翻攝中時新聞網直播)

高雄市長補選最後一天，國民黨、民進黨選前之夜熱鬧滾滾。PTT網友好奇問說，不知道哪邊的造勢場子人多？未料，PTT網友卻只關注民眾黨候選人吳益政。

高雄市長補選的選前之夜在今晚登場，國民黨、民進黨都邀來重量級大咖到場助陣，炒熱選情。此次國民黨請來前高雄市長韓國瑜助陣，人潮是愈晚愈多。

網友在PTT政黑版問說，除了民眾黨主席、台北市長柯文哲陣營，沒辦造勢外，其他兩黨都舉辦選前之夜大拚場。不知道哪邊的場子造勢人多？請問有在關心的說說看，哪一邊人多呢？

網友回應表示，陳其邁在鳳山的場子，輪到陳其邁競選團隊總幹事趙天麟講話的時候，說破10萬人。至於李眉蓁的場子，台上女主持人說破5萬人(截稿為止，已喊破10萬人)。

網友紛紛回應說，「八卦版吳益政已經當選了。」、「柯文哲穩了，台北高雄都拿下，就能形成鉗形攻勢劍指2024。」、「柯文哲啊！八卦版滿滿的都是。」

(中時新聞網)