田馥甄演唱《怪胎》電影主題曲〈先知〉。（牽猴子提供）

由廖明毅執導，林柏宏、謝欣穎主演的話題國片《怪胎》，截至14日上映6天，全台票房破千萬，一度蟬聯台北市冠軍兩天，本周三逢新片上檔，仍穩住全台票房亞軍寶座，所以廖明毅決定趕工完成電影主題曲〈先知〉電影版MV，希望繼續穩住第二周票房。

主題曲〈先知〉由主題曲女神田馥甄演唱，曲風輕快，卻能讓觀眾聽到淚崩，每場放映都能看到許多觀眾坐在椅子上直到電影字幕跑完才離場，可見這首歌強大的後座力，與電影劇情走到尾聲搭配得天衣無縫。田馥甄本人看過《怪胎》後也說：「愛情裡沒有先知，也沒有怪胎。只要有愛，相愛的怪胎們見怪不怪；沒有了愛的單數，才淪為怪胎。願天下有愛想愛的人，都找到屬於自己的怪胎。」

廖明毅表示，能遇上〈先知〉這首歌並與田馥甄合作，是命運的安排，只聽過1次就知道中了！他說：「先知耶！這歌名是不是很符合劇情，歌詞也和《怪胎》非常吻合，長達1分鐘的前奏也真是怪到讓人陷入。」所以他特地再將電影畫面結合歌曲，自己剪接完成，開頭先放上劇本的開場，也是《怪胎》到不行。電影上映中。

(中時 )