全球疫情持續擴散，國際觀光產業未見復甦，免稅產業受疫情影響甚鉅，為能維持營運機會並妥善照顧數千名員工生計，昇恆昌不僅加強數位服務新增宅配網服務與線上直播銷售，更於全台舉辦移地特賣；14日起於淡水禮萊廣場舉辦連續10天移地銷售，開場由技壓歐洲的菁英青少年足球隊F. C. Vikings表演單人與雙人花式足球炒熱人氣。

F. C. Vikings足球隊過去一直受到昇恆昌長期協助，此次得知昇恆昌到淡水移地特賣，主動到場進行表演，強調要以行動表達對昇恆昌過去長期贊助的感謝，最重要是要為昇恆昌加油打氣，20位足球小將獻花式足球表演，也為淡水特賣會意外帶來更多人氣。

昇恆昌免稅店公共事務室經理曹惠鈞指出，昇恆昌對於公益贊助向來不遺餘力，曾經幫助過的運動選手與團體也不計其數。自2017年開始，昇恆昌就持續贊助F. C. Vikings足球隊出國比賽經費，球隊更於2017年奪得丹麥邦比盃C組冠軍！2018年應世足賽之熱，也邀請F. C. Vikings足球隊到桃園國際機場表演花式足球，透過持續關懷與實際投入資源，幫助具有發展潛力的選手，無後顧之憂的挑戰更高層次的運動殿堂。

今年受到新冠肺炎影響，F. C. Vikings足球隊原訂前往日本參加交流賽與丹麥邦比盃的計畫被迫取消，得知免稅產業處境艱難，為感謝昇恆昌過去三年的鼎力相助，主動聯繫希望能在昇恆昌需要幫助的時候盡棉薄之力。球隊隊長陳亭皓表示，球員們花了兩周時間排練，將足球特技結合街舞動作，精心準備三場「挺昇而出」花式足球表演，藉此表達心中感謝之意，昇恆昌也特別頒發感謝狀予F. C. Vikings足球隊，小小足球員們並與昇恆昌的營業員在活動入口齊喊「歡迎光臨」，熱情地為連續10日的移地銷售特賣活動揭開序幕。

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