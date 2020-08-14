顏正國飾演毒品走私犯，祭拜鬼師父引發連環兇案。（華影提供）

鬼月將至，國產鬼片《馗降：粽邪2》於鬼門開前釋出終極版預告，正式揭曉電影中的大魔王泰國最凶邪靈「鬼師父」，連飾演鬼王鍾馗的金馬影帝李康生都快招架不住，顫慄指數全面攀升。

「鬼師父」原名皮啵，取材自真實事件，數年前宜蘭內埤海灘曾發生外勞跳海命案，沙灘上出現一尊詭異邪靈像，原來「鬼師父」是被毒品走私犯、人口販子等行旁門左道之徒祭拜的偏門邪神，面目猙獰、黑面獠牙，雙眼閃爍著邪魅紅光，必須以人血、生肉祭拜。

演員顏正國這回在片中飾演的便是毒品走私販，還是個會家暴妻子陳雪甄與外甥女許安植的暴戾角色，電影從他的離奇喪命開始，引發小鎮連鎖上吊懸案，隨著邪靈像重見天日，凶兆驟臨，極度的恐懼盤旋心頭，誰是「鬼師父」下一個抓交替的目標？

李康生則是片中正義的化身，具鍾馗天命能斬妖伏魔，然而5年前一場與「鬼師父」的大鬥法中，卻發生意外危及他人，從此一蹶不振逃避自我。5年後重新面對「鬼師父」的兇狠索命，鬥命鬥法正是全片最大看點。電影9月2日上映。

(中時 )